Chevrolet Corvette C2 1963 года выставили на аукцион

Уникальный Chevrolet Corvette 1963 года оценили почти в $ 400 000.

Рестмодовое купе Chevrolet Corvette C2 от Jeff Hayes Customs было оценено на аукционе Barrett-Jackson в 357 000 долларов.

Специалисты Jeff Hayes Customs использовали для постройки рестмода Chevrolet Corvette 1963 года.

Автомобиль оборудовали производительным мотором LS3 6.2, который был доработан путем установки "гоночного" распредвала Hot Cam, что позволило увеличить его мощность до 540 л.с. Двигатель работает совместно с "автоматом" GM 4L70E с рычагом Lokar.

Шасси автомобиля было построено силами Art Morrison. Для улучшения ходовых качеств на обеих осях установлены стабилизаторы поперечной устойчивости и амортизационные стойки Strange Engineering, а качественное торможение обеспечивают компоненты от Wilwood.

Автомобиль получил усилитель рулевого колеса, электропривод стекол и климатическую установку. Экстерьер Corvette украшен 18-дюймовыми колесами Schott спереди и 20-дюймовыми сзади.