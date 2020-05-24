Honda представила на видео свою редкую коллекцию мотоциклов

Компания Honda не просто хранит и постоянно пополняет коллекцию своих мотоциклов, но и выкладывает ролики об экспонатах на Youtube, показывая их и в движении.

В коллекции Honda Collection Hall представлено очень много мотоциклов и другой двухколесной техники, а главное преимущество экспозиции в том, что все они представлены не только в виде экспонатов за веревочкой, но и показаны на ходу.

Плей-лист обновляется систематически. Последний раз новая видеозапись добавлялась 29 апреля 2020 года, а всего на канале представлено 220 различных роликов о мототехнике Honda.

Одно видео - один мотоцикл. То есть каждый ролик посвящен какой-то одной модели. Экспонаты не только показываются со всех сторон, но и ездят перед камерой, и можно услышать звук работы их двигателей, что немаловажно.

Съемка также ведется со шлема райдера, чтобы мы могли ощутить себя за рулем мотоцикла. Тот, кто определил формат этих видео, является большим поклонникам мототехники. Вот так был показан складной мотоцикл Motocompo 1982 года выпуска.

Далее хотелось бы обратить ваше внимание на Africa Twin 1988 года - классический мотоцикл мечты Сабрины, если вы помните эту популярную тогда девушку.

Многие мотоциклы мы даже никогда не видели. Например, этот Motra 1982 года, который не имеет никакого отношения к Mothra, не пользовался популярностью, и вряд ли где-то остались другие экземпляры этого необычного внедорожного мотоцикла.

Ознакомиться же с коллекцией можно не выходя из дома - на Youtube-канале бренда.