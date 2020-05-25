Опубликован концепт мотоцикла из аниме Акира

Данные рендеры разработал дизайнер Джеймс Цю.

В сети появились рендерные изображения прототипа мотоцикла из аниме Акира.

Сразу стоит отметить высокий уровень детализации: прорисован каждый элемент, каждый стикер на своём месте.

Кроме того, можно обратить внимание на протектор на шинах Pirelli и вмятины на кресле от Recaro.

При этом художник добавил нечто своё, к примеру, на байке появились цифровые датчики и экраны, которых не было на оригинальном мотоцикле из аниме. В частности, по краям пузырчатого большого лобового стекла дизайнер разместил своё имя.

Наиболее заметным отличием от байка из аниме является наличие 4 глушителей, которые торчат с обеих сторон.

Действительно эта работа художника вызывает один лишь восторг. И если когда-нибудь кто-то из производителей мотоциклов решит сделать байк из Акиры серийным, то, вполне возможно, что за основу он возьмёт проект Цю.