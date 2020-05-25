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Как у Джеймса Бонда: Tesla Roadster получит новую опцию

Как у Джеймса Бонда: Tesla Roadster получит новую опцию
20:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter

Новый электроспорткар получит реактивные сопла для ускорения.

Еще в 2017 году Илон Маск, рассказывая о планах Tesla по созданию электрокара Roadster второго поколения, упомянул, что машина может получить реактивную систему. По задумке, такое дополнение помогло бы спорткару эффектно разгоняться и входить в виражи. Хотя машина, которая должна была обеспечить "унизительное поражение бензиновых автомобилей", спустя три года все еще не появилась в продаже, глава Tesla о необычной идее не забыл.

В анонсе нового выпуска программы Jay Leno’s Garage Илон Маск снова вспомнил о реактивной системе. Стоя у прототипа того самого Tesla Roadster, Маск заявил, что машина получит опцию под названием SpaceX Package — реактивную тягу, основанную на сжатом воздухе.

Ведущий программы Джей Лено воспринял слова миллиардера как шутку. Однако Маск заверил собеседника, что в этом случае он полностью серьезен. По словам бизнесмена, центральное сопло будет скрываться за задним номерным знаком, выдвигаясь при необходимости — "как у всамделишного Джеймса Бонда".

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Какую скорость разгона сможет обеспечить SpaceX Package, пока не известно. Однако с учетом того, что заявленное время набора скорости 100 км/ч у Tesla Roadster второго поколения должно составлять всего две секунды, реактивная система может сотворить с машиной нечто нереальное.

Точная дата появления нового спорткара в продаже пока не сообщается. Изначально предполагалось, что производство автомобиля стартует в 2014 году, затем выпуск перенесли на 2020-й. Судя по последним комментариям Илона Маска, новый Roadster мы увидим не ранее 2022 года.

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Автомобиль, Авто, Tesla, Илон Маск, Tesla Roadster, Электроспорткар.
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