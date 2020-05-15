В Tesla запланировали обвал цен: причина

Автомобили компании Tesla могут резко подешеветь.

Производитель электрических автомобилей Tesla в скором времени может продавать свою продукцию по сниженным ценам.

Об этом стало известно в пятницу, 15 мая.

Снижение стоимости будет связано с абсолютно новыми аккумуляторами, который могут начать устанавливать на Tesla уже в следующем году.

При этом автомобили будут еще более технологичными и надежными.

Новый тип аккумуляторов должны представить в конце нынешнего года – его уже негласно прозвали "аккумулятор на миллион миль" за его долговечность.

Предполагается, что использование таких батарей позволит снизить стоимость машин Tesla до авто того же класса с классическими ДВС. Дебютирует новинка на китайском авторынке, где собирается Tesla Model 3.

В случае успешных результатов подобные батареи получат еще и другие модели Tesla в Китае, а затем их начнут устанавливать в США и на других мировых рынках.

По сообщением агентства Reuters запас хода такого аккумулятора может достигнуть 1 миллиона миль. Достигнуто это было за счет использования самых современных технологий и низкого содержания кобальта в химическом составе.

В руководстве Tesla пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.