В Tesla запланировали обвал цен: причина

Производитель электрических автомобилей Tesla в скором времени может продавать свою продукцию по сниженным ценам.
Об этом стало известно в пятницу, 15 мая.
Снижение стоимости будет связано с абсолютно новыми аккумуляторами, который могут начать устанавливать на Tesla уже в следующем году.
При этом автомобили будут еще более технологичными и надежными.
Новый тип аккумуляторов должны представить в конце нынешнего года – его уже негласно прозвали "аккумулятор на миллион миль" за его долговечность.
Предполагается, что использование таких батарей позволит снизить стоимость машин Tesla до авто того же класса с классическими ДВС. Дебютирует новинка на китайском авторынке, где собирается Tesla Model 3.
В случае успешных результатов подобные батареи получат еще и другие модели Tesla в Китае, а затем их начнут устанавливать в США и на других мировых рынках.
По сообщением агентства Reuters запас хода такого аккумулятора может достигнуть 1 миллиона миль. Достигнуто это было за счет использования самых современных технологий и низкого содержания кобальта в химическом составе.
В руководстве Tesla пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.