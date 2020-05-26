Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова выросло количество новых случаев коронавируса
В Украине снова выросло количество новых случаев коронавируса
Температурные "качели" и дожди: какой будет погода до конца мая
Температурные "качели" и дожди: какой будет погода до конца мая
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая
День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая

Названа дата премьеры нового Hyundai Santa Fe

Названа дата премьеры нового Hyundai Santa Fe
10:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Дебют автомобиля состоится в сентябре 2020 года.

Корейский автогигант Hyundai определился с датой дебюта обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.

Накануне в Сети появились шпионские фотографии салона, на которых видны довольно значительные изменения.

А сегодня корейская компания поделилась снимками экстерьера большого кроссовера.

По полученным фотографиям видно, что лицевая часть автомобиля практически полностью обновится – это касается решетки радиатора, в которую интегрирована часть ходовых огней, а также абсолютно нового бампера.

Салон автомобиля получит совершенно новый центральный тоннель, который будет немного обращен к водителю. Теперь здесь станут доступны дополнительные опции для управления автомобилем. 

Как у Джеймса Бонда: Tesla Roadster получит новую опцию

Моторная гамма также обновится, однако полные данные объявят во время официальной презентации. На данный момент известно, что новинка получит модифицированные дизельные и бензиновые моторы, а также вариант с гибридной силовой установкой.

Стоимость пока также держится в секрете – она станет известна ближе к старту продаж.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Hyundai Santa Fe, Новинки авто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
04 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
05 Итоги дня 25 мая: ВНО 2020 и открытие детсадов в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире - уже свыше 5,5 миллиона инфицированных COVID-19
В мире - уже свыше 5,5 миллиона инфицированных COVID-19
В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент
В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент
На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь
На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь
Простой эксперимент, который изменит вашу жизнь за месяц
Простой эксперимент, который изменит вашу жизнь за месяц
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь