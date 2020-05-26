Названа дата премьеры нового Hyundai Santa Fe

Дебют автомобиля состоится в сентябре 2020 года.

Корейский автогигант Hyundai определился с датой дебюта обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.

Накануне в Сети появились шпионские фотографии салона, на которых видны довольно значительные изменения.

А сегодня корейская компания поделилась снимками экстерьера большого кроссовера.

По полученным фотографиям видно, что лицевая часть автомобиля практически полностью обновится – это касается решетки радиатора, в которую интегрирована часть ходовых огней, а также абсолютно нового бампера.

Салон автомобиля получит совершенно новый центральный тоннель, который будет немного обращен к водителю. Теперь здесь станут доступны дополнительные опции для управления автомобилем.

Моторная гамма также обновится, однако полные данные объявят во время официальной презентации. На данный момент известно, что новинка получит модифицированные дизельные и бензиновые моторы, а также вариант с гибридной силовой установкой.

Стоимость пока также держится в секрете – она станет известна ближе к старту продаж.