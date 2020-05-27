BMW X2 xDrive25e получил гибридный агрегат

BMW X2 xDrive25e прибывает в Европу, чтобы подарить клиентам марки компактный кроссовер в стиле купе с подключаемой гибридной трансмиссией.

Аккумуляторная батарея находится под сиденьями и незначительно влияет на грузовое пространство.

Он присоединяется к существующему X1 xDrive25e с таким же силовым агрегатом, но несколько более гладким стилем. Продажи в Европе начнутся в июле 2020 года.

X2 xDrive25e имеет общую мощность 217 лошадиных сил и 385 ньютон-метров крутящего момента. Для полного привода 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания приводит в движение переднюю ось, а установленный сзади электродвигатель вращает задние колеса. С нуля до сотник купеобразный кроссовер разгоняется за 6,8 секунды, а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Литий-ионная батарея под задним сиденьем имеет емкость 10 киловатт-часов. Этого достаточно для дальности запаса хода на одной электротяге в 57 километров по циклу WLTP. Для улучшения аэродинамики подвеска находится на 10 миллиметров ниже, чем стандартная версия X2.

Плагин-гибридный X2 имеет немного иную переднюю часть, чем другие варианты кроссовера. Пересмотренная панель больше не имеет противотуманных фар, что придает носу более чистый дизайн. Светодиодные фары являются стандартными. Кроме того установлены 17-дюймовые колеса.

Внутри X2 PHEV стандартно поставляется с двухзонным автоматическим климат-контролем и возможностью удаленного кондиционирования автомобиля с помощью приложения для смартфона.

Новые инструменты показывают состояние гибридной системы, включая данные о текущем и прошлом расходе. Задние сиденья складываются 40:20:40. Аккумулятор немного снижает вместимость груза до 410 литров.