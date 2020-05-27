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Lamborghini Sian станет конструктором Lego (Видео)

Lamborghini Sian станет конструктором Lego (Видео)
17:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Суперкар Lamborghini Sian будет выпущен ограниченным тиражом в количестве всего 63 экземпляра.

Стать владельцем такой модели нереально, однако ситуацию исправили в Lego Technic, создав масштабная версия последней модели, которая будет презентована 28 мая 2020 года и поступит в продажу 1 июня.

На тизерном видео, которое опубликовало Lego Technic, можно получить представление о модели, однако фиолетовое освещение хорошо скрывает детали.

Во время клипа включаются передние фары, что заставляет задуматься о том, могут ли быть в комплекте элементы освещения. Lego и Lamborghini дразнили своей новинкой публику с конца января 2020 года.

Sian станет третьей моделью в линейке Lego Technic Ultimate Series, что означает, что он будет огромным по размеру и дорогим для покупки. Предыдущие комплекты этой коллекции - это Porsche 911 GT3 RS на 2 704 части по цене 299,99 долларов США и Bugatti Chiron с 3 599 частями, которая продается по цене 349,99 долларов США. Даже если модель Sian стоит 300 долларов или больше, это выгодная сделка по сравнению с реальной ценой в 3,6 миллиона долларов.

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Настоящий Sian использует 6,5-литровый безнаддувный V12 с поддержкой Hybird, который выдает в общей сложности 819 лошадиных сил, что делает его самым мощным из когда-либо созданных компанией.

Этой модели достаточно мощности, чтобы разогнаться до 100 километров в час за 2,8 секунды, что соответствует Aventador SVJ. Максимальная скорость имеет ограничение на отметке 350 км/ч. У всех 63 единиц уже есть покупатели.

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Авто, Lego, Lamborghini, Lamborghini Sian, Lego Technic.
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