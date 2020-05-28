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Официально представлен обновленный Geely GS (Фото)

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Официально представлен обновленный Geely GS (Фото)
16:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Компания Geely официально представила обновленный кроссовер GS.

Китайская компания Geely представила свой обновленный кроссовер GS. Официальные фотографии новинки, а также технические характеристики были обнародованы в четверг, 28 мая.

Автомобиль находится в модельном ряду на одну ступеньку ниже нового кросса Coolray.

Наибольшие изменения в экстерьере коснулись лицевой части автомобиля - обновленный Geely GS получил радиаторную решетку в стиле последних моделей марки, а также обновленный бампер и фары со светодиодной начинкой. В задней части отметим обновленные фонари.

В салоне автомобиля главным новшеством стала система ионизации и очистки воздуха, которую Geely презентовала совсем недавно. Также обращает на себя внимание новый информационно-развлекательный комплекс, получивший самые современные функции и большую диагональ экрана. Панель приборов теперь имеет цифровой вид, а центральный тоннель получился более удобным для водителя и выглядит дороже.

В целом в руководстве Geely заверили, что автомобиль получил более качественные материалы отделки салона.

Покупателям на выбор предложат два варианта исполнения автомобиля - классическое и спортивное GS Sport. В спортивном варианте суппорты будут иметь красный цвет, салон получит оригинальную черно-красную отделку, а литые колесные диски будут иметь диаметр 17 дюймов.

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Моторная гамма новинки будет состоять из трех силовых агрегатов - атмосферного 1,8-литрового мотора с отдачей 133 л.с., а также двух турбированных силовых агрегатов.

Первый имеет объем 1,4 литра и мощность 141 л.с., а второй при 1,5-литровом объеме способен выдавать 177 л.с. Самый мощный мотор работает исключительно с 7-диапазонным "роботом", а два других силовых агрегата сочетаются с 6МКПП или 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией в зависимости от комплектации.

Привод - передний на безальтернативной основе. Цены на новинку пока не объявлены.

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Авто, Презентация, Кроссовер, Geely, Geely GS.
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