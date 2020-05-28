Стартовали продажи премиального минивэна Volkswagen Viloran (Фото)

Компания Volkswagen объявила о старте приема заявок на новый минивэн Viloran.

Официальные дилерские центры компании Volkswagen начали прием предварительных заказов на минивэн премиум - класса Viloran. Товарные модели уже поступили к дилерам и автолюбители смогут оценить достопримечательности брендового автомобиля.

Параметры габаритов минивэна, основанного на платформе MQB составляют: в длину 5 метров 346 мм, ширину 1 метр 976 мм, высоту 1 метр 781 мм, база 3 метрами 180 мм. Экстерьер минивэна выполнен в стилистике популярного Volkswagen Touareg.

Техническое оснащение автомобиля представлено турбированным мотором EA888 в двух вариантах исполнения с объемом 2 литра и мощностью 186 и 220 лошадиных сил, крутящий момент 320 и 350 Нм. Двигатель комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Минивэн потребляет 7,6 литров топлива на 100 километров пути. Производители обещают, что в ближайшем будущем автолюбителям будет доступен автомобиль с гибридной силовой установкой.

В салоне минивэна Volkswagen Viloran установлены оригинальные сидения в стиле капитанских кресел. Салон с комфортом принимает семь человек, также установлена массивная дверь с электроприводной системой, такая установка позволяет обеспечивать беспрепятственную посадку и высадку пассажиров.

Volkswagen Viloran оснащен современной системой безопасности с активными и пассивными опциями настройки, также авто оснащен круиз - контролем, видеокамерами кругового обзора и функцией предупреждения аварийных ситуаций.

Цена на Volkswagen Viloran составляет 53 000 долларов.