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Официально: Volkswagen представила небольшое кросс-купе Nivus

Официально: Volkswagen представила небольшое кросс-купе Nivus
11:29 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter

Автомобиль уже в этом году начнет продаваться в Южной Америке, а в 2021-м отправится в Европу.

Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus, который разработан бразильским подразделением бренда.

Nivus построен на модульной платформе MQB-A0, которая роднит его с европейскими моделями Polo и T-Cross, но колесная база увеличена с 2551 до 2566 мм. Новичок заметно длиннее обоих родственников: 4266 мм против 4053 мм у хэтчбека Polo и 4108 мм у паркетника T-Cross.

Судя по всему, Volkswagen делает ставку на покупателей, предпочитающих автомобили, по большому счету, легковые, но с более высокой посадкой и чуть увеличенным клиренсом. "Вседорожность" VW Nivus подчеркнута лишь легким обвесом из некрашеного пластика по периметру кузова и псевдохромированными накладками.

Безальтернативным мотором будет литровая "турботройку" в паре с 6-ступенчатым автоматом, развивающую 130 л.с., тогда как у T-Cross есть и 150-сильный агрегат объемом 1,4 л. Не будет у новинки и полного привода. Зато кросс-купе оказалось дешевле собрата по линейке.

Базовый Nivus обещано оснастить светодиодными задними фонарями, кондиционером, задними парктрониками, круиз-контролем, медиацентром, мультирулем, шестью подушками безопасности, системой курсовой устойчивости и так далее. Более дорогие версии смогут похвастать камерой заднего вида, климат-контролем, атмосферной подсветкой и кожаной отделкой в салоне, цифровой приборкой, датчиками дождя и света и тому подобное.

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В списке доступных опций особое место занимают адаптивный круиз-контроль, впервые предложенный Volkswagen в этом классе, и новейшая мультимедийная система VW Play. В базе она не положена кросс-купе ни в одной из комплектаций, но за доплату ее установят на Nivus в любом исполнении.

В конце июня новинка выйдет на рынок Бразилии, а до конца года Volkswagen собирается начать продажи Nivus в Аргентине. В 2021-м концерн планирует представить кросс-купе и в европейских странах, собирать Nivus для которых будут в Испании.

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Автомобиль, Volkswagen, Авто, Volkswagen Nivus.
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