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Acura показала самый мощный в истории марки седан (Фото)

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Acura показала самый мощный в истории марки седан (Фото)
16:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Премьера нового поколения седана Acura TLX состоялась в пятницу, 29 мая.

Японская компания Acura провела презентацию своего обновленного седана TLX.

Напомним, что автомобиль был разработан на базе концепт-кара Type S, который был представлен годом ранее. После смены поколения Acura TLX получил новую платформу, которая делает подвеску автомобиля более технологичной - спереди она выполнена на двойных поперечных рычагах, а сзади используется многорычажный вариант.

Габариты автомобиля подросли - длина увеличилась на 74 мм до 4 943 мм, а ширина стала больше на 56 мм и теперь составляет 1 910 мм. Вместе с выросшей с 2 776 до 2 870 мм колесной базы это обеспечивает много пространства в салоне. Кузов автомобиля теперь на 56% состоит из алюминия и стали высокой прочность, что позволило увеличить жесткость в 1,5 раза.

За счет использования новой платформы и подвеске Acura TLX теперь полагаются 18-дюймовые колесные диски взамен 17-дюймовых. Для отделки интерьера использовались более качественные материалы.

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Спидометр и тахометр решили оставит в аналоговом виде, однако между ними располагается информационной 8-дюймовый дисплей. А вот мультимедийная система имеет премиальное исполнение - она немного приподнята над передней панелью, а ее диагональ достигла 10,2 дюйма.

Моторная гамма изменилась полностью - на смену атмосферным двигателям пришли турбомоторы. Базовым станет 276-сильный турбодвигатель, который знаком по кроссоверу Acura RDX. Сочетается он с новейшей 10-ступенчатой АКПП и системой переднего привода. Однако за доплату можно получить полноприводную версию, в которой на заднюю ось передается 70% крутящего момента.

Однако главной изюминкой станет специальная мощная версия Acura TLX Type S. Автомобиль получит 3,0-литровый турбомотор V6. Его мощность пока держится в секрете, однако в руководстве заявили, что такая модификация сделает новый Acura TLX самым мощным в истории марки.

Производство автомобиля будет налажено на заводе Honda в США.

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Авто, Презентация, Acura, Acura TLX.
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