Alpine прекращает свое существование: Renault отказывается от суббренда

Автопроизводитель Renault представил предварительный план по уменьшению расходов более чем на 2 млрд евро.

Данная стратегия предполагает переоборудование предприятия во французском городе Дьепп, где на данный момент производится сборка спорткаров Alpine A110.

Так, после завершения жизненного цикла A110 марка Alpine прекратит свое существование. Компания откажется от сборки авто под возрожденным брендом Alpine, а мощности завода в Дьеппе будут переоборудованы.

Кроме того, компания собирается приостановить будущие проекты, которые направлены на расширение мощностей в Марокко, а также в Румынии.

Renault в дальнейшем уменьшит объемы производственных мощностей в мире с 4 млн авто до 3,3 млн к 2024 году. Во Франции Renault планирует определить несколько довольно перспективных стратегических направлений, это будут электрокары, коммерческий транспорт и инновации с высокой добавленной стоимостью.

Напомним, что бренд Alpine был возрожден автопроизводителем еще в 2015 году и изначально подразумевалось, что каждый год под этим брендом будут выпускаться около пяти тысяч спорткаров.