Buick представил кроссовер второго поколения (Фото)

Кроссовер Buick Envision выйдет в новом, втором поколении.

Американский автопроизводитель поделился первыми официальными фотографиями и некоторыми подробностями о кроссовере Buick Envision второго поколения. Обновление принесет новый дизайн и множество как стандартных, так и доступных технологий безопасности.

Envision второго поколения получил обновленный, более привлекательный дизайн экстерьера. При этом кроссовер приобрел более солидные пропорции кузова с длинным капотом и "поджарыми" боковинами.

Головная оптика и решетка радиатора сделаны в новом фирменном стиле бренда. Габаритные размеры кроссовера производитель пока не раскрывает - известно лишь, что новый Envision стал ниже и шире своего предшественника. Фотографий интерьера пока нет.

Также уже известно, что Buick Envision второго поколения станет первой моделью бренда, которой получит новый информационно-развлекательный комплекс с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay, Android Auto, Amazon Alexa, Spotify и Pandora.

Пакет электронных помощников уже в базовом оснащении будет включать системы автоматического торможения и удержания в полосе, а также камеру заднего вида с парковочным ассистентом. Производитель также пообещал выпуск самой роскошной версии Avenir.

Более подробная информация о будущей новинке будет доступна немного позже. Старт продаж кроссовера второго поколения в Америке запланирован только на начало 2021 года.

При этом стоит отметить, что на китайском рынке новый Envision дебютирует раньше, поэтому полноценная премьера нового семейства состоится в ближайшие месяцы.