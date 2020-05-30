Honda показала обновленный седан Insight (Фото)

Компания Honda обновила модель Insight для Японии.

Honda в пятницу, 28 мая, представила обновлённый вариант гибридного Insight.

Во-первых, в семействе модели появилась новая комплектация под наименованием EX Prime Style.

Новинка обзавелась хромированным покрытием на радиаторной решётке и нижней грани заднего бампера, спойлером на крышке багажника и 17-дюймовыми алюминиевыми колёсами.

Японская компания, в частности, добавила новшеств в комплектацию EX Black Style, такие как 18-дюймовые колёса вместо 17-дюймовых, спортивные педели их нержавеющей стали, и прострочка, соответствующая одному из двух доступных цветов кузова: Premium Crystal Blue Metallic и Premium Crystal Red Metallic. Клиентам также предлагается усовершенствованная мультимедийная система.

Honda Insight комплектуется гибридным силовым агрегатом, включающим в себя 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый 108-сильный мотор, 129-сильный электродвигатель, электрический вариатор CVT и литий-ионный аккумулятор ёмкостью 1,1 кВт/ч.