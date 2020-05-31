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Honda представила обновленный кроссовер UR-V

Honda представила обновленный кроссовер UR-V
07:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Плановый рестайлинг никак не изменил модель технически, но зато "подретушировал" внешне и слегка обновил внутри.

Компания Honda представила обновленный кроссовер Honda UR-V. 

Например, фары даже после обновления остались прежними (галогеновыми у базовых версий и светодиодными у топовых), а вот задние фонари теперь другие: в них интегрирована хромированная полоса во всю ширину кузова. Бампера тоже изменились и, тем самым, формально "освежили" внешний облик машины. 

В салоне новшества ограничились только иным декором и обновленной мультимедией, которая стала чуть быстрее, функциональнее и, наконец, получила хотя бы небольшую регулировку наклона экрана. Трехзонный климат-контроль, кожаная отделка сидений, панорамная крыша, система активного шумоподавления и другие "топовые" опции остались на месте.

Honda показала обновленный седан Insight (Фото)

По "технике" все по-прежнему – базовая 1,5-литровая "турбочетверка" на 193 силы агрегатируется только с вариатором и передним приводом, а "старший" 2,0-литровый турбомотор работает в паре с девятиступенчатым "автоматом" и передним, либо опциональным полным приводом.

Старт продаж обновленного Honda UR-V на китайском рынке (модель представлена только в Китае) запланирован на июнь текущего года. Полный прайс-лист пока не опубликован, но известно, что базовую версию кроссовера оценят минимум в 35 000 долларов.

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Honda, Автомобили, Авто, Новинки авто, Honda UR-V.
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