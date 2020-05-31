Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случев заражения
Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случев заражения
Дожди и грозы: чем "удивит" погода сегодня 31 мая
Дожди и грозы: чем "удивит" погода сегодня 31 мая
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня

Будущие модели Bentley получат выдвигающийся руль

Смотрите фото (3)
Будущие модели Bentley получат выдвигающийся руль
10:11 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Bentley подала заявку на патент, которая непременно вызовет интерес у технологов, хотя владельцы Bentley Flying Spur вряд ли будут слишком впечатлены.

Британская марка делает шаг навстречу полностью автономным транспортным средствам.

Изобретение предназначено для выдвижной системы рулевого управления, специально предназначенной для автономных транспортных средств, потому что во время автономного вождения в рулевом колесе нет необходимости. С учетом того, что такие производители, как Hyundai, стремятся к 2022 году иметь в линейке полностью автономный автомобиль, последние инновации Bentley переосмысливают способы управления таким транспортом.

Этот проект, созданный пользователем SilverBullet и опубликованный на форуме Cybertruck Talk, имеет конструкцию в виде капсулы с рулевыми рукоятками, которые могут выдвигаться из-под приборной панели. Эти ручки, в свою очередь, имеют триггеры для дросселя и тормоза, что очень напоминает бэтмобиль нового века.

Патент был подан через Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании, и в нем описывается «транспортное средство со сбрасываемым с боков блоком рулевого управления». Основой для дизайна является звуковое сопровождение — несмотря на то, что автономные транспортные средства все еще разрабатываются и настраиваются для эксплуатации на дорогах общего пользования, когда они работают автономно, кабина может быть настроена с большей чуткостью. В этом случае весь блок управления рулевого управления можно полностью убрать. 

Изображения также описывают возможное размещение рулевого узла в двери. На Fig.1 рулевой узел показан в выдвинутом положении, тогда как на Fig.2 и 3 представлен вид «области боковой стенки кабины», где устройство может быть размещено, когда оно не используется. Элементы, обозначенные «26» на Fig.3, являются рукоятками устройства, эффективно функционирующими как обычный обод рулевого колеса. Fig.8 представляет собой вид в перспективе всего устройства, когда он находится в рабочем положении.

Honda представила обновленный кроссовер UR-V

Далее Bentley объясняет реализацию проводной системы управления, а также приложения крутящего момента к рулевому колесу, которое будет «имитировать силы обратной связи от управляемых дорожных колес». Цель здесь состоит в том, чтобы обеспечить аналогичный уровень обратной связи, достигаемый от обычной системы рулевого управления.

Очевидно, что Bentley продвигается вперед к проекту полностью автономного автомобиля, даже несмотря на то, что конкурирующий люксовый бренд Rolls-Royce заявляет, что не будет вкладываться в эту технологию, если она является сложной для потребителя. Хотя прячущийся блок рулевого управления Bentley просочился раньше времени, все равно очень хочется увидеть этот научно-фантастический образец в действии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Bentley, Автомобили, Авто, Новинки авто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
02 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
03 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
04 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
05 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День Киева: как в столице отмечают праздник
День Киева: как в столице отмечают праздник
Штаб ООС: боевики 8 раз нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики 8 раз нарушали "тишину"
В столице открывается сезон работы фонтанов
В столице открывается сезон работы фонтанов
Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)
Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь