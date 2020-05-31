Будущие модели Bentley получат выдвигающийся руль

Bentley подала заявку на патент, которая непременно вызовет интерес у технологов, хотя владельцы Bentley Flying Spur вряд ли будут слишком впечатлены.

Британская марка делает шаг навстречу полностью автономным транспортным средствам.

Изобретение предназначено для выдвижной системы рулевого управления, специально предназначенной для автономных транспортных средств, потому что во время автономного вождения в рулевом колесе нет необходимости. С учетом того, что такие производители, как Hyundai, стремятся к 2022 году иметь в линейке полностью автономный автомобиль, последние инновации Bentley переосмысливают способы управления таким транспортом.

Этот проект, созданный пользователем SilverBullet и опубликованный на форуме Cybertruck Talk, имеет конструкцию в виде капсулы с рулевыми рукоятками, которые могут выдвигаться из-под приборной панели. Эти ручки, в свою очередь, имеют триггеры для дросселя и тормоза, что очень напоминает бэтмобиль нового века.

Патент был подан через Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании, и в нем описывается «транспортное средство со сбрасываемым с боков блоком рулевого управления». Основой для дизайна является звуковое сопровождение — несмотря на то, что автономные транспортные средства все еще разрабатываются и настраиваются для эксплуатации на дорогах общего пользования, когда они работают автономно, кабина может быть настроена с большей чуткостью. В этом случае весь блок управления рулевого управления можно полностью убрать.

Изображения также описывают возможное размещение рулевого узла в двери. На Fig.1 рулевой узел показан в выдвинутом положении, тогда как на Fig.2 и 3 представлен вид «области боковой стенки кабины», где устройство может быть размещено, когда оно не используется. Элементы, обозначенные «26» на Fig.3, являются рукоятками устройства, эффективно функционирующими как обычный обод рулевого колеса. Fig.8 представляет собой вид в перспективе всего устройства, когда он находится в рабочем положении.

Далее Bentley объясняет реализацию проводной системы управления, а также приложения крутящего момента к рулевому колесу, которое будет «имитировать силы обратной связи от управляемых дорожных колес». Цель здесь состоит в том, чтобы обеспечить аналогичный уровень обратной связи, достигаемый от обычной системы рулевого управления.

Очевидно, что Bentley продвигается вперед к проекту полностью автономного автомобиля, даже несмотря на то, что конкурирующий люксовый бренд Rolls-Royce заявляет, что не будет вкладываться в эту технологию, если она является сложной для потребителя. Хотя прячущийся блок рулевого управления Bentley просочился раньше времени, все равно очень хочется увидеть этот научно-фантастический образец в действии.