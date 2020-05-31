Компания Dacia готова создать новый кроссовер вместо минивэна Loggy

Он будет оснащен новой информационно-развлекательной системой, которой также следует поделиться со следующим Sandero.

Бренд Dacia уже много лет рассматривает идею запуска 7-местного внедорожника, и, похоже, они наконец нашли мотивацию, ресурсы и силы для этого.

В сообщении от L’Argus утверждается, что пока еще неизвестный автомобиль выйдет следующей весной и, по существу, заменит Lodgy.

Минивэн пользовался слабым спросом: по данным CarSalesBase, в прошлом году в Европу было отправлено всего 28 994 экземпляра по сравнению с 220 167 единицами Duster.

Французская пресса ожидает, что новая модель будет внедорожником длиной примерно 4,5 метра на основе расширенной версии платформы CMF-B, которая также лежит в основе Renault Clio и Captur нового поколения, а также последней генерации Nissan Juke.

Предполагается, что он будет отличаться по дизайну от Duster, с более стильным дизайном, который откроет пространство для трех рядов кресел.

Крайне маловероятно, что он будет предлагать более высокие системы помощи водителю, такие как полуавтономное вождение 2-го уровня, но может предложить предупреждение о выезде с полосы движения и предупреждением о появлении слепых зон.