Beta RR Enduro: представлена модифицированная линейка внедорожных мотоциклов (Фото)

Компания Beta представила обновлённую линейку внедорожных мотоциклов RR Enduro. Данная линейка включает в себя 4 байка: 125 RR, 200 RR, 250 RR и 300 RR.
Следует подчеркнуть, что первые две модели считаются "младшими" моделями, а 2 другие "старшими".
Так, "младшие" RR обладают функцией впрыска топлива, электрическим стартером и регулируемым силовым клапаном. В свою очередь, "старшие" модели отличаются наличием противовесов для более продолжительной езды без остановки.
Все мотоциклы RR Enduro комплектуются тормозами от Nissin и стреловидными выхлопными трубами. Также новинки получили другие подрамники, кресла и быстросменные воздушные фильтры.
Новые мотоциклы должны появиться у дилеров в июле нынешнего года, и их стоимость в сравнении с предшественниками не изменится. Таким образом, Beta 125 RR будет стоить 7999 долларов, 200 RR - 8699 долларов, 250 RR - 8799 долларов, а 300 - 9199 долларов.