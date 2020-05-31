Beta RR Enduro: представлена модифицированная линейка внедорожных мотоциклов (Фото)

Компания Beta представила обновленные внедорожные байки RR Enduro.

Компания Beta представила обновлённую линейку внедорожных мотоциклов RR Enduro. Данная линейка включает в себя 4 байка: 125 RR, 200 RR, 250 RR и 300 RR.

Следует подчеркнуть, что первые две модели считаются "младшими" моделями, а 2 другие "старшими".

Так, "младшие" RR обладают функцией впрыска топлива, электрическим стартером и регулируемым силовым клапаном. В свою очередь, "старшие" модели отличаются наличием противовесов для более продолжительной езды без остановки.

Все мотоциклы RR Enduro комплектуются тормозами от Nissin и стреловидными выхлопными трубами. Также новинки получили другие подрамники, кресла и быстросменные воздушные фильтры.

Новые мотоциклы должны появиться у дилеров в июле нынешнего года, и их стоимость в сравнении с предшественниками не изменится. Таким образом, Beta 125 RR будет стоить 7999 долларов, 200 RR - 8699 долларов, 250 RR - 8799 долларов, а 300 - 9199 долларов.