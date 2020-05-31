Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера

На этот раз фотошпионам удалось снять салон Chery Tiggo 8.

Опубликованы новые фотоснимки нового кроссовера Chery Tiggo 8.

К удивлению, интерьер нового Tiggo 8 оказался не совсем оригинальным. Если внешне модель похожа на новый Tiggo 7 Pro, то ее салон в целом заимствован у Exeed LX, младшего SUV в линейке премиального суббренда Chery.

Судя по снимку, представленному "Китайскими автомобилями", у кроссоверов будут абсолютно идентичные передние панели и рулевые колеса: напротив водителя расположены соединенные в одну панель дисплей мультимедийной системы и цифровая панель инструментов.

В отличие от LX, на планшете в Tiggo 8, отвечающем за управление климат-системой, отсутствуют шайбы, однако они появляются в тоннеле вместо небольшой сенсорной-консоли.

Tiggo 8 получил привычный селектор коробки передач , а также иные дверные карты и сиденья.