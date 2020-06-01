Ford Ranger Raptor не будет оснащен двигателем V8, и тому есть логичные причины

Как оказалось, слухи были полностью ложными.

Представьте себе грузовик Ford Ranger Raptor, под капотом которого находится 5,0-литровый двигатель Coyote V8, которым оснащают спортивное купе Mustang в высокопроизводительной версии GT.

Этот мотор развивает мощность в 455 лошадиных сил (556 Нм). Кроме того, такая версия среднеразмерного пикапа получила бы элементы подвески от полноразмерного F-150 Raptor. Звучит здорово.

В начале этого года появились новости о том, что Ranger Raptor V8 должен появится в Австралии. Теперь же появились достоверные данные о том, что эти слухи были полностью ложными.

Оказывается, идея установить двигатель V8 на Ranger Raptor принадлежала лишь некоторым инженерам компании и она так и не получила одобрения руководства американского автопроизводителя.

Как сказал в своем интервью босс Ford Australia Кей Харт, "мы не собирались и не собираемся в будущем оснащать Ford Ranger Raptor двигателем V8". Он сказал, что есть несколько причин для этого. Во-первых, если грузовик действительно получит бы V-образную "восьмерку", то цена бы на такой автомобиль подскочила бы в разы.

Во-вторых, на первый взгляд, установка V8 под капот Ford Ranger Raptor может показаться простым делом, но это влечет за собой "новый раунд краш-тестов для новой версии пикапа, калибровки двигателя и трансмиссии, соответствия связки мотора и КПП существующим нормам выбросов и пересмотра систем контроля подвески и устойчивости". Топливный бак и трубопроводы также необходимо было заменить.

Наконец, разработка Ford Ranger Raptor V8 займет два-три года - достаточно времени, чтобы Ford Australia разработала Ranger и Ranger Raptor следующего поколения.