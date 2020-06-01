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Alfa Romeo готовит электромобиль: к 2022 году у компании появится "первенец"

Alfa Romeo готовит электромобиль: к 2022 году у компании появится "первенец"
21:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Это будет самый компактный из трех внедорожников, предназначенных для того, чтобы вернуть итальянскую премиум-марку к прибыльности.

Электрический компактный внедорожник, по размерам похожий на Audi Q2, будет иметь решающее значение для оживления сокращающихся продаж фирмы на быстро развивающемся рынке, где законодательство о выбросах становится все более жестким.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles, владеющий компанией Alfa Romeo, идет на шаг вперед с электрификацией, поэтому ее продолжающееся слияние с опытной группой PSA должно принести существенные выгоды.

В настоящее время Alfa Romeo не предлагает электрифицированных силовых установок, но в начале следующего года она выпустит среднеразмерный внедорожник Tonale, который станет гибридным.

Стоит отметить, что до конца этого года модельный ряд марки сократится до двух моделей — Giulia и Stelvio. Tonale появится в продаже в 2021 году, за ним последует меньший электрический внедорожник в 2022 году. Alfa Romeo будет полагаться на два меньших внедорожника, которые позволят достигнуть автопроизводителю цели в 400 000 проданных автомобилей ежегодно.

Фирма еще не объявила свои глобальные показатели за 2019 год из-за Covid-19, но она продала 54 365 автомобилей в Европе, что на 50% меньше, чем годом ранее.

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"Когда мы выпустили Giulia и Stelvio, мы были признаны спортивным брендом из-за потрясающей управляемости. Мы пытаемся сообщить, что наши автомобили не только спортивные, но и удобные в управлении — чего раньше клиенты не ожидали от Alfa Romeo.

Что касается электромобилей, мы будем придерживаться спортивности Alfa Romeo и использовать электродвигатели для повышения производительности. Мы стремимся оправдать ожидания клиентов Alfa Romeo, а также клиентов, ищущих комфорт", — говорится в сообщении пресс-службы марки.

Alfa Romeo собирается подражать некоторым другим брендам, которые запускают электромобили, такие как Porsche с Taycan, предлагая искусственные звуки моторов для электрокаров.

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Электромобиль, Автомобиль, Alfa Romeo, Авто.
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