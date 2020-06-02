Toyota ProAce Electric получит гарантию на батарею

Автомобильный бренд Toyota сообщил о готовности предоставлять расширенные условия гарантийного обслуживания аккумуляторных батарей для всех электрокаров Toyota ProAce Electric.

Японский автомобильный бренд захотел покорить рынок коммерческого транспорта новой моделью Toyota ProAce Electric, которая теперь может обслуживаться по гарантии в течение 15 лет, но в рамках 1 млн км пробега. Правда, машина должна проходить регулярный технический осмотр в официальном дилерском центре.

Компания полностью уверена в своём коммерческом электрокаре, который должен стать самой покупаемой моделью на авторынке Европы. Toyota ProAce Electric построена на современной платформе EMP2. Под капотом авто находится электрический двигатель, мощность которого равна 136 лошадиным силам, а также тяговая аккумуляторная батарея ёмкостью 75 кВт/ч.

Одного заряда АКБ хватает для проезда 330 км пути на максимальной скорости. Toyota ProAce Electric способна перевозить до 1,2 тонны различных товаров.

Компания Toyota пока не опубликовала стоимость и количество комплектаций нового электрического фургона ProAce Electric. Европейские продажи модели начнутся в октябре этого года.