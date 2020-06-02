Непопулярность и конкуренция: седан Cadillac CT6 был снят с производства

Поводом для этого решения стали скромные показатели продаж на фоне конкурентов.

Премиальный седан Cadillac CT6 будет снят с производства.

В компании отмечают, что данной решение обусловлено популярностью моделей SUV-сегмента, а также из-за конкуренции с немецкой моделью Mercedes-Benz S-Class.

Напомним, что выпуск Cadillac CT6 стартовал в 2016 году на заводе в Хамтрамке (Детройт, США). За первый год марка реализовала 9 169 автомобилей данной модели, однако в прошлом году показатель составил всего 7 952 единиц.

Надо отметить, что представители Cadillac заявляли о намерении отказаться от премиальной модели CT6, а завод в Хамтрамке должны были перепрофилировать и запустить на нем производство электрокаров.