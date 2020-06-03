Объявлена дата продаж кроссовера Nissan Kicks

Гибридная версия Nissan Kicks сначала появится на рынках Японии и Таиланда.

Пресс-служба японская компания Nissan объявила дату старта продаж обновленного кроссовера Kicks. Первые покупатели получат свои автомобили уже 24 июня.

Главной особенностью новинки стала гибридная силовая установка e-Power. Она включает в себя 1,2-литровый бензиновый мотор с отдачей 79 л.с. и электродвигатель, способный выдавать 129 л.с.

При этом бензиновый движок используется только в качестве генератора электроэнергии для аккумулятора, а на колеса мощность передается исключительно с электрической части.

Также произошли некоторые изменения и в экстерьере - автомобиль получил обновленную решетку радиатора, которая стала более массивной, новый передний бампер и головную оптику со светодиодной начинкой.

Гибридная версия Nissan Kicks сначала появится на рынках Японии и Таиланда. На домашнем японском авторынке модель придет на смену компактному паркетнику Juke.