Mercedes обновил мультимедийную систему обновленного CLS-Class

Компания Mercedes-Benz анонсировала в четверг, 4 июня, появление нового информационно-развлекательного комплекса на обновлённом CLS-Class.

Новинка вместо мультимедийной системы COMAND получит фирменную MBUX.

На центральной консоли сохранятся два 12,3-дюймовых экрана. Новый информационно-развлекательный комплекс расположится рядом с цифровой приборной панелью.

В частности, появление MBUX позволит осуществлять управление с помощью сенсорного дисплея, что облегчит жизнь водителей. Кроме того, новинка стандартно оснастят активным помощников торможения.

Рестайлинговый CLS-Class предложат в двух вариантах: CLS450 и AMG CLS53. С технической части всё останется прежним. Так, версия CLS450 получит 6-цилиндровый 3,0-литровый турбодвигатель с EQ Boost производительностью 362 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Такое авто будет ускоряться до 60 мили/ч (96 км/ч) за 5,1 секунды.

В свою очередь, CLS53 укомплектуют тем же 6-цилиндровым мотором мощностью 429 л.с. и 581 Нм крутящего момента. Разгон до 60 мили/ч (96 км/ч) у такой модификации займёт 4,4 секунды. Вместе с обоими мотора будет работать 9-ступенчатая коробка передач.

Цветовая палитра новой модели, в частности, пополнится двумя новыми оттенками: Mojave silver и Cirrus silver. При этом немецкая компания пока не публиковали сведения о стоимости новинки.

Скорее всего, цены обнародуют до конца нынешнего года, когда дилеры получат рестайлинговый CLS-Class.