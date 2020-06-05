Peugeot показал электрическую версию фургона e-Traveller (Фото)

Компания представила совершенно новый электрофургон PEUGEOT e-Traveller.

Французский производитель присоединился к электрическому сегменту MPV в Европе с новым e-Traveller, который появится во второй половине года.

Для электрической версии фургона Peugeot e-Traveller доступны три длины: компактная (4,6 м), стандартная (4,95 м) и длинная (5,30 м), вместимость от на 1500, 3000 и 4900 литров. Последняя версия предусматривает кроме водительского еще 8 посадочных мест.

Основанный на платформе EMP2, e-Traveller работает от небольшого электрического двигателя, который выдает 134 л.с. и крутящий момент в 260 Нм. Ускорение от 0 до 100 км/ч не является чем-то особенным, поскольку занимает 13,1 секунды. Электрический MPV развивает скорость в 130 км/ч.

Установленный под полом аккумуляторный блок мощностью 50 кВт-ч обеспечивает запас хода до 230 км в цикле WLTP. Он поддерживает быструю зарядку, достигая 80% своей емкости всего за 30 минут от зарядного устройства на 100 кВт, и полной зарядки через 5 и 7,5 часов при использовании зарядного устройства на 11 кВт и 7,4 кВт, соответственно. В стандартной домашней розетке процесс зарядки занимает 31 час.

Отличительной чертой электрического Peugeot e-Traveller от остального диапазона являются решетка, порт зарядки, расположенный на левом переднем крыле, логотипы Lion на обоих концах и монограмма e-Traveller в задней части.

Внутри он предлагается с графикой информационно-развлекательной системы, характерной для конкретной модели, с 3D-навигацией TomTom и дисплеем с опережением. Кроме того, для e-Traveller предусмотрено электронное переключение автоматической коробки передач, электрический стояночный тормоз и селектор для переключения режимов движения Eco, Normal и Power.

В режиме "Power" электродвигатель будет выдавать максимальные 134 л.с. и 260 Нм, а в обычном режиме он будет вырабатывать 107 л.с. и 210 Нм. В Eco у водителей будет только 80 л.с. мощности и 180 Нм. Кроме того, доступны и другие настройки тяги, в том числе Snow, All-Travel, Sand и ESC off.