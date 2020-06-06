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Человек водит лучше: беспилотные автомобили все еще не могут гарантировать 100% безопасность на дорогах

Человек водит лучше: беспилотные автомобили все еще не могут гарантировать 100% безопасность на дорогах
03:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Беспилотники могут избежать только 34% всех ДТП. Человек по-прежнему управляет лучше

К такому выводу пришли исследователи из Института данных о потерях на дорогах (IIHS-HLDI) и Института страхования безопасности дорожного движения. Результаты их работы опубликованы на сайте IIHS.

Современные технологии автономного вождения не способны на 100% гарантировать пассажирам безопасность. По-прежнему, водитель, которые сидит за рулем беспилотника, должен быть внимательным, держать руки на руле и не отрывать глаз от дороги. Исследователи провели анализ всех дорожно-транспортных происшествий, и из выборки, состоящей из 5 000 ДТП, сделали их классификацию. Выяснилось, что автомобили с автоматическим управлением, несмотря на то, что не страдают отвлечением, ухудшением видимости или ухудшением состояния здоровья из-за употребления наркотиков или алкоголя, вызывают 10% из этих 5 000 сбоев.

40% от общего числа ДТП связаны с принятием неверных решений, особенно тех, которые связаны с превышением скорости или незаконными поворотами, а также преднамеренными действиями водителей. Кроме того, есть аварии, связанные с тем, что водители ошибочно предсказывают, что будет делать пешеход или другое транспортное средство, а также проблемы с механическими характеристиками, такие как чрезмерная компенсация или неправильное уклонение.

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По мнению специалистов из IIHS, автономным транспортным средствам недостаточно просто идеального восприятия окружающей среды, им необходимо быть лучше водителей, которые принимают решения, основываясь на своем опыте, то есть предсказывать человеческий фактор, отнюдь не являющийся сегодня прогнозируемым.

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ДТП, Автомобили, Вождение, Беспилотные автомобили.
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