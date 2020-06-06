Маленькая особенность: Toyota Harrier получила необычное салонное зеркало

Кроссовер Toyota Harrier обзавелся цифровым зеркалом с необычной функцией.

Дебют новой генерации Toyota Harrier состоялся в апреле нынешнего года. Однако только сейчас японским журналистам разрешили провести тест-драйв автомобиля.

Как они подчеркнули, кросс обзавёлся цифровым салонным зеркалом с одной интересной функцией, которую ранее не встречали.

Само по себе цифровое зеркало не является новой системой: большинство автопроизводителей, в частности, японских, предлагают его как штатную систему уже много лет. Однако конкретно на Harrier оно может записывать видео сразу с двух камер. Одна из них располагается на лобовом стекле, а другая – на заднем.

Так, зеркало выполняет функции продвинутого видеорегистратора, записывающего всё, что происходит спереди и сзади машины. Можно предположить популярность такой опции в РФ, при этом Harrier официально не поставляется на российский рынок.

По габаритам инновационное зеркало повторяет обычное (254 x 49 x 66 мм). Интегрированный видеорегистратор имеет функцию защиты записи при регистрации удара. Видеоролик сохраняется на карту памяти microSD.

Некоторые комплектации Harrier будут стандартно оснащаться цифровым зеркалом с функцией видеорегистратора. В наиболее дешёвых модификациях его предложат опционально. Стоимость в данный момент неизвестна.