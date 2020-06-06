В сети появились изображения слегка обновленного Mercedes-Benz CLS (Фото)

Вслед за обновлением Mercedes-Benz E-Class последовала легкая модернизация модели CLS.

Напомним, что нынешний Mercedes-Benz CLS дебютировал в 2017 году, поэтому для полноценного обновления ещё рано.

Так, внешность автомобиля не получила изменений, но в палитру цветов кузова разработчики добавили несколько оттенков.

Кроме того, модернизированный Mercedes-Benz CLS обзавёлся более современной медиасистемой MBUX.

До этого на модели стояла несколько устаревшая для автомобилей немецкого концерна мультимедиа Comand. Система MBUX, несмотря на новую "начинку", получила прежний размер экрана, равный 12,3 дюйма.

Произошли изменения и под капотом Mercedes-Benz CLS. Так, 3,0-литровый дизельный мотор ОМ 656 в модификации CLS 400 d 4Matic теперь развивает 330 л.с. вместо прежних 340 л.с., при этом крутящий момент остался прежним - 700 Нм.

Кроме того, модернизированный автопилот машины теперь может самостоятельно начинать движение после остановки, если она длилась менее минуты, а технология автоматического торможения имеет возможность самостоятельно сбавлять скорость перед автомобилем, который поворачивает налево со встречного направления.

Продажи слегка обновлённого Mercedes-Benz CLS на европейском рынке уже начались.