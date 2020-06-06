Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)

В середине шестидесятых годов такая модель была очень популярной и стоила как обычный дом.

Редкий сегодня кемпер Streamline Travel Home 1965 года выпуска выставлен на аукцион eBay компанией Barnfinds.

Только представьте себе - в те времена Streamline Travel Home продавался по цене от 17 950 долларов и мог стоить еще дороже при доборе опций, а средняя цена на жилье в США составляла чуть более 20 тысяч долларов.

Но обычный дом не пригоден для путешествий, как Streamline Travel Home, что и объясняло его популярность. А вот что компания писала в рекламе: "Полностью автономный Travel Home оснащен всеми функциями современного дома. Streamline Travel Home с двигателем Ford обеспечивает максимальный комфорт для жизни на колесах".

C'est pas tout ça mais je prépare mes vacances. Et j'ai trouvé la voiture qu'il me faut pour ça. Un #Streamline Travel Home de 1965 sur https://t.co/hkjIGfhUh4 pic.twitter.com/HpWlRFeIRq — Belles&Bielles (@PYEtienney) June 4, 2020

Компания Streamline Trailer была основана в 1957 году, а ее предприятия располагались к городах Эль-Монте (штат Калифорния) и Торнтон (штат Индиана). Ее туристические трейлеры пользовались большой популярностью. Венцом же модельного ряда считался Travel Home.

Автодом имеет алюминиевый корпус с анодированной золотой отделкой, а его колесная база составляет 4,9 метра! Кемпер оснащен 5,4-литровым двигателем Ford V8 и трехскоростной автоматической трансмиссией Cruise-O-Matic. Запас топлива хранится в двух 136-литровых баках.