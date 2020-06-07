Volkswagen возобновил поставки Golf

Производитель пообещал устранить дефект в программном обеспечении к середине июня, и по факту справился даже раньше назначенного срока.

При этом тысячи уже переданных покупателям машин придется отозвать.

Рыночный дебют восьмого "Гольфа" – одной из самых важных для Volkswagen моделей – оказался не слишком удачным: в прошлом месяце во время плановой проверки качества обнаружилась проблема с функцией вызова экстренных служб.

Построенным, но еще не проданным машинам прошивку обновят в самое ближайшее время, а вот с "гольфами", которые уже добрались до покупателей, компании предстоит повозиться: по собственной оценке Volkswagen, в одной только Германии придется отправить на сервис 15 000 единиц – ведь обновляться "по воздуху", как Tesla, Golf не умеет. Производитель уже уведомил немецкие власти о добровольном отзыве. Из-за точно такого же дефекта были приостановлены поставки родственной Skoda Octavia, но чехи пока не делали объявлений об изменении ситуации с ПО.

По законодательству Евросоюза все новые машины, сертифицированные после 31 марта 2018 года, в обязательном порядке оснащаются системой eCall. Правило распространяется на легковые автомобили вплоть до восьмиместных и на легкий коммерческий транспорт.

Напомним, еще раньше проблемы с ПО возникли у электрического "двоюродного брата" VW Golf – хетчбэка ID.3. Однако выпуск этой модели на рынок оказался для компании настолько важным, что она решила не затоваривать склады, а устранять дефекты на ходу.