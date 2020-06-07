Toyota может выпустить новый рамный внедорожник

Возможная новинка позиционируется как идеологический преемник FJ Cruiser.

Toyota по-прежнему планирует выпустить рамный внедорожник в ретро-стиле.

Подобное авто могут построить лишь при условии большой популярности рамных внедорожников на основных авторынках.

В разговоре с журналистами агентства CarBuzz Шелдон Браун, занимающий пост главного инженера Toyota, сказал, что он выступает за концепцию FJ Cruiser, но корпорация сконцентрируется на классических авто, вроде 4Runner, Sequoia, Tundra и новой генерации Tacoma.

Но как сообщил инженер, концерн будет следить за успехами нового Ford Bronco на рынке, поскольку он – потенциальный конкурент преемника FJ Cruiser. Если в компании сочтут, что небольшие рамные внедорожники – это перспективное направление, подобное авто увидит свет.

Тем не менее, на фоне снижения объёма реализации авто Toyota не станет представлять новый автомобиль, пока не удостовериться, что она оправдает себя.

Возможно, что даже компания перепозиционирует внедорожный модельный ряд: Land Cruiser Prado может потерять раму и превратиться в кросс с вариаторной трансмиссией, а его на отдельных авторынках, если понадобится, заменит преемник FJ Cruiser.