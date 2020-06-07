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Toyota может выпустить новый рамный внедорожник

Toyota может выпустить новый рамный внедорожник
13:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Возможная новинка позиционируется как идеологический преемник FJ Cruiser.

Toyota по-прежнему планирует выпустить рамный внедорожник в ретро-стиле.

Подобное авто могут построить лишь при условии большой популярности рамных внедорожников на основных авторынках.

В разговоре с журналистами агентства CarBuzz Шелдон Браун, занимающий пост главного инженера Toyota, сказал, что он выступает за концепцию FJ Cruiser, но корпорация сконцентрируется на классических авто, вроде 4Runner, Sequoia, Tundra и новой генерации Tacoma.

Но как сообщил инженер, концерн будет следить за успехами нового Ford Bronco на рынке, поскольку он – потенциальный конкурент преемника FJ Cruiser. Если в компании сочтут, что небольшие рамные внедорожники – это перспективное направление, подобное авто увидит свет.

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Тем не менее, на фоне снижения объёма реализации авто Toyota не станет представлять новый автомобиль, пока не удостовериться, что она оправдает себя.

Возможно, что даже компания перепозиционирует внедорожный модельный ряд: Land Cruiser Prado может потерять раму и превратиться в кросс с вариаторной трансмиссией, а его на отдельных авторынках, если понадобится, заменит преемник FJ Cruiser.

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Внедорожник, Автомобили, Toyota, Авто, FJ Cruiser, Новинки авто.
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