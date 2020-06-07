Для нового Land Rover Defender разработан первый тюнинг-кит

Дочернее предприятие Project Kahn мастерская Chelsea Truck Company представила первый тюнингованный Land Rover Defender.

Специалисты ателье Project Kahn доработали новый Defender.

Внедорожник получил косметические улучшения.

С кузова автомобиля исчезли все хромированные элементы, а стекла и оптика были затонированны, экстерьер также украсили новые 22-дюймовые легкосплавные диски.

В основу проекта лег новый Land Rover Defender в семиместной версии. Под капотом автомобиля скрывается 2,0-литровый 241-сильный турбодизельный двигатель с крутящим моментом 430 Нм. Салон внедорожника отделан кожей, а приятную атмосферу создает премиальная аудиосистема Meridian и панорамная крыша.

Штатные колеса автомобиля были заменены на новые с 22-дюймовыми дисками и низкопрофильной резиной, а их цвет в зависимости от желания заказчика может быть черным или серебристым.

Решетка радиатора, защитные вставки на бамперах, молдинги и окантовки стекол лишились хрома и теперь окрашены в черный цвет. Интерьер автомобиля, в зависимости от пожеланий клиента, может быть отделан стеганой перфорированной кожей и алькантарой любого оттенка.

Небольшое количество доработок может являться следствием того, что специалисты Kahn пытались первыми выпустить тюнинг-кит для новинки. Несколько позже появятся и более серьезные комплекты доработок, которые наверняка коснутся и технической части нового Defender.

За Land Rover Defender Chelsea Truck Launch Edition с пробегом всего 162 км просят 69 990 фунтов стерлингов. Базовый Defender 110 в аналогичном исполнении предлагается в Британии за 45 600 фунтов стерлингов.