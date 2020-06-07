Jaguar XK120 превратили в электромобиль (Фото)

Компания Lunaz Design восстанавливает классику британского автопрома.

Компания Lunaz собрала заказы на классический Jaguar XK120 - поставки начнутся до конца 2020 года.

Стартап Lunaz, основанный бывшим техническим директором Renault F1 Джоном Хилтоном, занимается электрификацией классических британских автомобилей.

В портфеле компании несколько проектов - электрический Jaguar XK120 образца 1953 года, Rolls-Royce Phantom V 1961 года и Bentley Continental 1955-1965 годов. Заказы на "Ягуар" уже приняты, отгрузка электрокаров клиентам начнется в третьем квартале 2020 года.

Работа по электрификации классических моделей проводится в несколько этапов. Сначала Lunaz восстанавливает автомобиль, используя при этом только оригинальные и новые запчасти, а затем меняет установку на электрическую.

Фото twitter.com/autocar

Она включает один либо несколько электромоторов и литий-ионные батареи разной ёмкости, которые можно подзаряжать от розетки. Для Jaguar XK120 подготовили 375-сильную установку и батарею ёмкостью 80 киловатт-часов.

На одной зарядке электрокар будет проезжать 400 километров. Разгон до 100 километров в час занимает менее пяти секунд.