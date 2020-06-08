Стартовали продажи флагманского кроссовера Geely HaoYue

Заказы на новинку дилеры марки в Китае начали принимать в понедельник, 8 июня.

Китайская компания Geely объявила о старте продаж своего нового флагманского кроссовера HaoYue.

Габариты новинки составляют 4835х1900х1780 мм при колесной базе в 2 815 мм.

Такие параметры позволили разработчикам скомплектовать салон тремя рядами кресел и семью посадочными местами. Дорожный просвет автомобиля составляет 190 мм, что позволяет ему неплохо чувствовать себя в непростых условиях.

Моторная гамма автомобиля состоит из двух силовых агрегатов. В руководстве компании уверены, что основные продажи будут приходиться на 1,5-литровый турбомотор с отдачей в 177 л.с., созданный компанией Volvo.

Также покупателям доступен 1,8-литровый турбодвигатель с мощностью в 184 л.с. За доплату можно приобрести систему полного привода.

Салон автомобиля отличается самыми современными технологиями – в глаза сразу бросается большой экран мультимедийного комплекса с «парящим» эффектом и электронный селектор КПП вместо классического. Также Geely HaoYue оснастили удобной цифровой приборной панелью.

Список систем безопасности получился очень широким – выделим адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы мониторинга слепых зон и предотвращения фронтальных столкновений.

В максимальной комплектации покупатели могут рассчитывать на панорамную крышу с люком, беспроводную зарядку и кожаный салон.