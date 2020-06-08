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Старый Land Rover Defender 90 получил 6,2-литровый V8 от Corvette

Старый Land Rover Defender 90 получил 6,2-литровый V8 от Corvette
14:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Тюнеры оснастили 2-дверный внедорожник 6,2-литровым V8 LS3 от Corvette, а также перешили салон, добавили более современную мультимедийную систему.

Специалисты калифорнийской мастерской East Coast Defender серьезно поработали над стареньким Land Rover Defender 90.

Этот рестомод на базе Land Rover Defender 90 отличается салоном, рассчитанным на четыре человека. Утилитарные сиденья были заменены на кресла, обшитые оранжевой кожей с ромбовидным узором.

Передняя панель имеет декоративные вставки из дерева, а стандартное рулевое колесо заменили на руль с основанием из металла и полированным деревянным ободом.

По центру передней панели появился небольшой сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, который способен синхронизироваться с мобильными устройствами через Bluetooth и имеет встроенную навигационную систему.

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Кузов Land Rover Defender 90 остался стандартным, при этом над кабиной и мягким верхом предусмотрели защитный каркас безопасности. На крыше крепится «силовой» багажник, а сзади имеется лестница, над лобовым стеклом выведены четыре дополнительных лампы, ещё две фары размещены на кенгурине над лебёдкой.

Самое интересное, что внедорожник получил 6,2-литровый агрегат V8 от Corvette. Отдача мотора не уточняется. Известно, что двигатель работает в паре с 5-ступенчатой МКПП.

Данных о ходовой части нет, но утверждается, что подвеска и тормозная система модернизированы не в ущерб проходимости.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Land Rover Defender 90.
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