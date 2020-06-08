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Skoda представила самый бюджетный кроссовер (Фото)

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Skoda представила самый бюджетный кроссовер (Фото)
16:46 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Предполагается, что серийная версия новинки от чешской марки получит название Kliq.

Концептуальный Skoda Vision IN представили в феврале этого года, а накануне на сайте Министерства промышленности и торговли Индии появились патентные изображения серийного варианта кроссовера.

Уточним, что компания Skoda придерживается определенной стратегии при нейминге своих кроссоверов: все имена должны начинаться на K и заканчиваться на q. Соответствует ему и новый Kliq.

Новый кроссовер длиной 4,26 метра будет построен на платформе MQB-A0-IN, которая является модернизированным вариантом шасси MQB-A0 для "младших" моделей концерна Volkswagen. Skoda Kliq будет предлагаться с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 литра, отдача которых составляет 110 и 150 л.с. соответственно.

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По плану производителя, агрегаты будут работать в паре с 6-ступенчатой МКПП или 7-ступенчатым преселективным "роботом". Привод - исключительно передний, система полного привода не доступна даже за доплату.

Основным рынком бюджетной новинки станет Индия. Информации о продажах в других странах пока нет. Серийное производство Skoda Kliq планируют наладить в Индии к середине 2021 года.

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