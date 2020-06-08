Toyota RAV4: новая версия кроссовера оснащена хардкорными колесами Rays (Фото)

Ателье Versus оснастила Toyota RAV4 новыми колесами, известными как "Triaina".

Компактный кроссовер Toyota RAV4 усилен новыми колесными арками и дополнен эксклюзивными колесами.

Текущая версия Toyota RAV4 уже с завода имеет довольно острый и яркий внешний дизайн, но этот вариант намного более экстремален благодаря серии стилистических доработок.

Тюнинговая компания Versus оснастила его колесами Rays, известными как "Triaina", размером 20 x 8,5 спереди и 20 x 9 дюймов сзади в доступном варианте "Stratagia".

Это означает, что спицы отделаны в черный глянец с привлекающими внимание серебряными элементами. Кроме того, Rays предлагает свои колеса Triaina в версии "Black Diamante", спицы которой выполнены в черном и серебристом цветах, и имеют 18- и 19-дюймовое исполнение.

Rays производит одни из лучших на рынке колес для послепродажного обслуживания и особенно популярны среди японских автомобилей на рынке постпродажного обслуживания. Естественно, они довольно дорогие, и предлагаются по цене от 39 000 иен в форме 18 x 7 и до 64 000 иен за комплект 19-дюймовых колес.

Несомненно, не только эксклюзивные колеса выделяют этот RAV4 из толпы. Versus оснастил его новыми черными матовыми арками передних колес, которые немного шире стандартных.

Кроме того, как видно, задние колесные арки имеют ту же черную матовую отделку, а также могут быть дополнительно оснащены парой небольших светодиодных планок, установленных чуть ниже передней решетки радиатора, а также ярко-желтыми тормозными суппортами.