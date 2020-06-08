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Toyota RAV4: новая версия кроссовера оснащена хардкорными колесами Rays (Фото)

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Toyota RAV4: новая версия кроссовера оснащена хардкорными колесами Rays (Фото)
19:35 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Ателье Versus оснастила Toyota RAV4 новыми колесами, известными как "Triaina".

Компактный кроссовер Toyota RAV4 усилен новыми колесными арками и дополнен эксклюзивными колесами.

Текущая версия Toyota RAV4 уже с завода имеет довольно острый и яркий внешний дизайн, но этот вариант намного более экстремален благодаря серии стилистических доработок.

Тюнинговая компания Versus оснастила его колесами Rays, известными как "Triaina", размером 20 x 8,5 спереди и 20 x 9 дюймов сзади в доступном варианте "Stratagia".

Это означает, что спицы отделаны в черный глянец с привлекающими внимание серебряными элементами. Кроме того, Rays предлагает свои колеса Triaina в версии "Black Diamante", спицы которой выполнены в черном и серебристом цветах, и имеют 18- и 19-дюймовое исполнение.

Rays производит одни из лучших на рынке колес для послепродажного обслуживания и особенно популярны среди японских автомобилей на рынке постпродажного обслуживания. Естественно, они довольно дорогие, и предлагаются по цене от 39 000 иен в форме 18 x 7 и до 64 000 иен за комплект 19-дюймовых колес.

Несомненно, не только эксклюзивные колеса выделяют этот RAV4 из толпы. Versus оснастил его новыми черными матовыми арками передних колес, которые немного шире стандартных.

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Кроме того, как видно, задние колесные арки имеют ту же черную матовую отделку, а также могут быть дополнительно оснащены парой небольших светодиодных планок, установленных чуть ниже передней решетки радиатора, а также ярко-желтыми тормозными суппортами.

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Toyota, Авто, Toyota RAV4, Versus.
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