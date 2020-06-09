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Хэтчбек Fiat 500 получил спецверсию

Хэтчбек Fiat 500 получил спецверсию
12:46 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Для итальянского производителя появление электрической версии легендарного Fiat 500 было всего лишь вопросом времени, и это время пришло.

Новая электрическая "реинкарнация" Fiat 500 первоначально будет предлагаться в специальном выпуске «La Prima» с панорамным стеклянным люком и в трех эксклюзивных вариантах окраски: перламутровый Зеленый Океан, металлик Серый Минерал и трехслойный Синее Небо.

В стандартную комплектацию войдут такие функции, как полностью светодиодные фары, набор 17-дюймовых легкосплавных дисков с алмазной огранкой, хромированные вставки и обивка из экокожи на сиденьях и приборной панели.

Электрическая силовая установка нового хэтчбека Fiat 500 сочетает в себе аккумуляторную батарею емкостью 42 кВт-ч и электродвигатель мощностью 116 л.с., что, согласно официальным данным, позволяет ему проехать на электротяге до 320 км по циклу WLTP. Разгон от 0 до 100 км/ч — вопрос девяти секунд, в то время как максимальная скорость ограничена 149 км/час.

Fiat также оснастил новый 500 EV бортовой системой быстрой зарядки 85 кВт, благодаря которой новая электрическая модель может заряжать аккумулятор до 80% всего за 35 минут с помощью быстрого зарядного устройства. Итальянский производитель также предложит клиентам два варианта зарядки для дома easyWallbox, которую можно просто подключить к домашней розетке без необходимости профессиональной установки на 3 кВт или 7,4 кВт, что позволяет полностью зарядить модель максимум за шесть часов.

Новый Fiat 500 также является первой моделью в своем сегменте с функцией автономного вождения уровня 2, а также первой моделью FCA, предлагающей новую информационно-развлекательную систему UConnect5, которая работает через 10,25-дюймовый сенсорный дисплей и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Производство компактвэна Fiat 500L прекращается

Новый Fiat 500 «La Prima» уже сейчас доступен к заказу в Италии по цене от 34 900 евро, включая easyWallbox, и от 26 995 фунтов стерлингов в Великобритании, включая местный Plug-in Car Grant (PiCG) и easyWallbox.

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Электромобиль, Автомобиль, Fiat, Авто, Fiat 500, La Prima.
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