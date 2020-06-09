"Мы уйдем с рынка": Nissan прекращает реализацию фургонов в США

В рамках плана по сокращению расходов Nissan планирует покинуть американский рынок коммерческих фургонов.

Так, японская корпорация собирается прекратить производство NV Cargo и пассажирских фургонов в Миссисипи, США, а ещё NV200 - в Мексике.

"Мы больше не хотим продолжать реализацию фургонов в США. Мы уйдём с рынка", - сказал неназванный представитель Nissan.

При этом точная дата прекращения производства и ухода с рынка коммерческих фургонов ещё не озвучена. Следует отметить, что в прошлом году продажи коммерческого транспорта японского бренда выросли.

Дилера марки смогли реализовать 20 022 ед. NV200 (+18,5%), 18 768 шт. NV (+0,8%). Для сравнения Ford продал 153 868 ед. Transit (+11,7%) и 41 598 шт. Transit Connects (+30,3%).