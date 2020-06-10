Новые BMW X5 и X7 лишатся ряда комплектаций

Что касается большого кроссовера X7, то из модельного ряда может исчезнуть модификация xDrive 50i.

Немецкая компания BMW уже в скором времени может отказаться от некоторых модификаций своих больших кроссоеров X5 и X7.

Об этом стало известно в среду, 10 июня, от одного из представителей дилерских центров марки в Европе.

В этом случае в линейке останется только один вариант с двигателем V8 – X7 M50i, при этом стоить он будет значительно дешевле.

Изменится и некоторый функционал – в случае модификации M50i специалисты добавят подогрев руля, всех сидений и подлокотника, также машина получит возможность осуществлять бесключевой доступ. Для BMW X70 в модификации xDrive 40i инженеры добавили возможность дистанционного запуска и 48-вольтовый стартер-генератор.

Однако часть опций может исчезнуть для снижения стоимости – речь в первую очередь идет о специальном пакете для езды по бездорожью, функции вентиляции передних сидений, развлекательном центре для задних пассажиров и системе ночного видения.

Кроссовер BMW X5 ждут не такие серьезные изменения – автомобиль лишится улучшенных внедорожных опций, мультимедийной системы на втором ряду кресел и функции массажа для передних пассажиров.

Также BMW опубликовала стоимость на машины 2021 модельного года. За BMW X5 sDrive 40i дилеры просят минимум 60 395 долларов (4,15 млн рублей). Остальные автомобили также немного прибавили в цене – за X5 xDrive 40i просят теперь на 500 долларов больше.

В случае с BMW X7 рост цен составит 200 долларов для версии M50i и 1 000 долларов для xDrive 40i.