Дебют нового Lexus IS отложили на неопределенный срок

В качестве причины для отсрочки Lexus ссылается на "текущую глобальную ситуацию".

Новый спортивный седан Lexus IS должен был дебютировать 10 июня, но Lexus принял решение отложить презентацию на неопределенное время.

На днях американский офис Lexus представил тизер нового IS и обозначил дату дебюта. Седан должны были презентовать 10 июня, в два часа ночи по московскому времени. Однако компания приняла решение перенести это событие на неопределенный срок.

"Учитывая недавнюю глобальную ситуацию, Lexus перенес премьеру нового IS, который первоначально был запланирован на 8:00 по японскому стандартному времени 10 июня. Пересмотренные сроки будут объявлены в ближайшее время", — приводит слова пресс-службы марки.

Западные издания полагают, что новый Lexus IS сохранит "тележку" предшественника, а не перейдет на архитектуру TNGA. В угоду управляемости шасси серьезно модернизируют, причем финальную доводку впервые решено проводить на трассе Toyota Shimoyama — японской копии Нюрбургринга.

В моторной гамме IS будет прежняя 2,0-литровая "турбочетвёрка" производительностью 245 л.с. (350 Нм), а для IS 350 будет использован 315-сильный (380 Нм) атмосферный V6 объёмом 3,5 литра.

По поводу модификации IS 500 имеются разные варианты: считается, что такой седан могут комплектовать 3,5-литровым твин-турбо V6 от флагманского LS 500, пятилитровой атмосферной "восьмеркой" или новым восьмицилиндровым агрегатом объемом 4,0 литра, который испытывают на гоночном купе LC.

Тем временем экстерьер Lexus IS четвёртой генерации должен стать менее спорным. В компании решили убрать V-образные дневные ходовые огни, а силуэт сделать более стремительным.

На тизере заметно, что седан также получит фонари с рисунком в форме стрелок, объединенные изогнутой светящейся полосой.