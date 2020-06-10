Mercedes-Benz сделает всего 15 особых "Майбахов" с V12

Это будут последние авто этой модели с 12-цилиндровым мотором.

Немецкий автопроизводитель выпустит "прощальную" серию Mercedes-Maybach S 650, которая получила название "Night Edition".

Ранее производитель анонсировал аналогичную версию для S-класса под названием "Final Edition".

Под капотом Mercedes-Maybach S 650 Night Edition будет находится 6,0-литровый V12 мощностью 630 л.с. и 1001 Нм крутящего момента. Агрегат будет работать в паре с 7-ступенчатой КПП 7G-Tronic Plus. С места до 100 км/ч такой автомобиль ускоряется за 4,7 секунды.

Основными отличиями версии Night Edition станут особая отделка кузова и интерьера. Снаружи отличить редкий седан можно будет по глубокому черному цвету кузова Obsidian Black и карбоновому спойлеру на крышке багажника, а также по уникальным 20-дюймовым колесным дискам "дымчатого" цвета.

Интерьер Mercedes-Maybach S 650 Night Edition получит отделку карбоном и кожей наппа нескольких цветов. Кроме того, такой седан получит все доступные для модели опции.

Mercedes-Maybach S 650 Night Edition выпустят ограниченным в количестве 15 экземпляров, их будут продавать только в США по цене 242 950 долларов.