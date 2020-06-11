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Chevrolet обновила сити-кар Spark для Южной Кореи

Chevrolet обновила сити-кар Spark для Южной Кореи
08:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Обновленный Spark теперь стал доступен в двух новых оттенках кузова: Wonderland Blue и Sunset Orange.

Сити-кар Chevrolet Spark обновился для южнокорейского рынка.

Основным нововведением стало появление новой флагманской комплектации, придающей модели более уникальный вид. Речь идет о специальном варианте Chevrolet Spark Red Pick, которая базируется на вариации Premier.

Особая модификация отличается радиаторной решеткой, боковыми зеркалами и маркировками, окрашенными в черный оттенок, а еще 16-дюймовыми легкосплавными дисками с красными акцентами. В салоне, в свою очередь, появились черный логотип на рулевом колесе и двухцветные напольные коврики.

При этом для Spark предлагается и комплект My Fit, включающий в себя двухцветные 16-дюймовые легкосплавные диски, полосы на передних крыльях, капоте, крыше, "губе" и боковых "юбках".

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Кроме того, новинка получила салонную светодиодную подсветку и ремни безопасности для задних пассажиров.

В технической части изменений не произошло. Рестайлинговый сити-кар по-прежнему оснащается 1,4-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем мощностью 98 л.с. и 127 Нм крутящего момента.

Вместе с мотором функционирует 5-скосротная МКПП, в то же время опционально предлагается "робот" CVT.

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Chevrolet, Новинки авто, Chevrolet Spark.
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