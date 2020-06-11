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Представлен гибрид BMW X5 xDrive45e

Представлен гибрид BMW X5 xDrive45e
11:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Автомобиль оборудован системой мониторинга слепых зон, функцию контроля движения в полосе и систему предупреждения о столкновении.

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Силовая установка новинки построена на базе 3,0-литрового 6-цилиндрового двигателя, который сочетается с электромотором, питающимся от аккумуляторной батареи на 24 кВт*ч.

Суммарная отдача гибрида составляет 389 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Мощность распределяется на все колеса при помощи 8-ступенчатой трансмиссии Sport Steptronic.

Кроссовер способен пройти на электротяге около 50 километров при максимальной скрости 135 км/ч. При использовании бензинового мотора и электродвигателя гибрид способен разгоняться до «сотни» всего за 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Переключаться между режимами Hybrid, Electric и Sport можно при помощи всего лишь одной кнопки.

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В оснащении нового BMW X5 xDrive45e имеется камера заднего вида, передние сиденья с подогревом, адаптивная головная оптика и новейшая система BMW iDrive. В салоне имеется цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и дисплей мультимедийного комплекса с аналогичной диагональю и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Продажи нового BMW X5 xDrive45e в США должны стартовать в июле текущего года. Новый гибрид будет предлагаться от 65 400 долларов.

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Авто, Новинки авто, BMW X5 xDrive45e.
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