Представили обновленные Alpina B5 и D5 S

Автомобили могут быть окрашены в различные цвета, включая эксклюзивные Alpina Blue и Alpina Green.

Внешне несколько агрессивнее своих предшественников, модели оснащены новым передним бампером с увеличенным воздухозаборником.

Дизайнеры также установили передний сплиттер, выдающиеся значки Alpina и 20-дюймовые кованые легкосплавные диски.

Кроме того, рестайлинг принес B5 и D5 S новые осветительные приборы и спортивную выхлопную систему с четырьмя наконечниками.

Внутренние изменения скромны: они включают цифровую комбинацию приборов Alpina и спортивный руль, сшитый вручную. Каждая модель также имеет табличку с индивидуальным номером, и клиенты могут запросить "индивидуальный до мельчайших деталей дизайн интерьера".

Под капотом B5 установлен 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 613 л.с. и крутящий момент 800 Нм. Это позволяет седану разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды и развить максимальную скорость 330 км/ч. Универсал выполняет ту же задачу за 3,6 секунды, развивая скорость до 322 км ч.

D5 S имеет трехцилиндровый 3,0-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 402 л.с. и крутящим моментом 800 Нм. Это позволяет седану разогнаться до скорости 100 км/ч за 4,4 секунды, а затем набрать максимальную скорость 286 км/ч. Универсал немного медленнее, поскольку разгон до 100 км/ч занимает у него 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 283 км/ч.

В то время как двигатели полностью противоположны, оба связаны с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает мощность в систему полного привода с задним смещением. Обе модели также могут быть оснащены дополнительным дифференциалом повышенного трения.

В продолжение темы производительности: автомобили оснащены мощной тормозной системой с синими суппортами, которые держатся на 15,6-дюймовых (395 мм) дисках спереди и 15,7-дюймовых (398 мм) сзади. Если это недостаточно впечатляет, дополнительная высокоэффективная тормозная система добавляет композитные диски и специальные тормозные колодки для "более высоких термодинамических резервов и более прямой обратной связи педали".

Другие особенности включают спортивно настроенную подвеску с регулируемыми амортизаторами, а также более короткие и жесткие пружины. Варианты универсалов идут на шаг впереди, поскольку у них есть задняя пневматическая подвеска, обеспечивающая "нейтральную высоту движения и сбалансированные характеристики управляемости независимо от нагрузки".

Обе модели в настоящее время доступны для заказа, а поставки начнутся в октябре. В Германии цена B5 начнется с 117 700 евро за седан и 120 700 евро за универсал.