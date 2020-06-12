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KIA представила грузовую версию полностью электрического Soul

KIA представила грузовую версию полностью электрического Soul
12:46 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter
Корейский производитель расширяет ассортимент поставки e-Soul новым вариантом: e-Soul Cargo.

Kia поставляет полностью электрическую версию Soul третьего поколения: e-Soul. Ассортимент необычных электрических «корейцев» пополнился новой версией под названием e-Soul Cargo. В его основе лежит система e-Soul, разработанная как ExecutiveLine, но, конечно, между обычным вариантом и этим вариантом Cargo существует большая разница.

В e-Soul Cargo заднее сиденье уступило место покрытому металлом загрузочному полу с 6 точками крепления. Общий объем грузового пространства составляет примерно 1 кубический метр. В полу находится откидная створка, под которой можно хранить зарядный кабель. Пассажиры и багаж разделены стальной стойкой. Если в грузовом пространстве нет необходимости, по словам Kia, интерьер без проблем, может быть преобразован в Soul с задним сидением.

Стандартное оснащение e-Soul Cargo включает в себя объемную информационно-развлекательную систему, цифровую панель приборов, обтянутую кожей, электрически регулируемые, подогреваемые и вентилируемые передние сиденья, адаптивный круиз-контроль, светодиодное освещение спереди и сзади, рулевое колесо с подогревом, а также передние и задние парковочные датчики. Камера заднего вида и акустическая система Harman Kardon также являются стандартными.

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У e-Soul Cargo, как и у обычного e-Soul, в нижней части кузова находится аккумуляторная батарея мощностью 64 кВт, с помощью которой вы можете преодолеть до 452 километров электрического WLTP. За производительность отвечает электродвигатель мощностью 204 л.с. Как сообщает издание autoweek.nl, новинка уже доступна для заказа.

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Автомобиль, Авто, Kia, e-Soul.

Автор:

Телеграф
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