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Mazda BT-50: объявлена дата презентации нового пикапа

Mazda BT-50: объявлена дата презентации нового пикапа
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Дебют нового пикапа Mazda BT-50 должен состояться в среду, 17 июня.

Австралийское подразделение Mazda показало в своих социальных сетях первую фотографию нового пикапа BT-50.

Он должен официально дебютировать на следующей неделе, 17 июня.

На первом тизере невозможно разглядеть детали внешности модели. Предполагается, что BT-50 нового поколения будет создано на базе Isuzu D-Max, который выпускается в Таиланде.

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Вероятно, полноприводный пикап Mazda получит тот же 190-сильный (450 Нм) трехлитровый дизель, что и Isuzu. Агрегат будет работать в паре с шестиступенчатой "механикой" или "автоматом".

Будущий BT-50 не станет полной технической копией D-Max. Мазда получит оригинальный дизайн и интерьер, а также список опций, которые только отчасти будут напоминать унифицированный D-Max.

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Все по теме:

Mazda, Дата, Презентация, Mazda BT-50.

Автор:

Телеграф
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