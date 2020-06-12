Mazda BT-50: объявлена дата презентации нового пикапа

Дебют нового пикапа Mazda BT-50 должен состояться в среду, 17 июня.

Австралийское подразделение Mazda показало в своих социальных сетях первую фотографию нового пикапа BT-50.

Он должен официально дебютировать на следующей неделе, 17 июня.

На первом тизере невозможно разглядеть детали внешности модели. Предполагается, что BT-50 нового поколения будет создано на базе Isuzu D-Max, который выпускается в Таиланде.

Вероятно, полноприводный пикап Mazda получит тот же 190-сильный (450 Нм) трехлитровый дизель, что и Isuzu. Агрегат будет работать в паре с шестиступенчатой "механикой" или "автоматом".

Будущий BT-50 не станет полной технической копией D-Max. Мазда получит оригинальный дизайн и интерьер, а также список опций, которые только отчасти будут напоминать унифицированный D-Max.