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Машина на миллион, а точнее на пять: на продажу выставлен редкий гиперкар Koenigsegg

Машина на миллион, а точнее на пять: на продажу выставлен редкий гиперкар Koenigsegg
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter
Koenigsegg Agera является отправной для шведского производителя гиперкаров, породив выпуск лимитированных моделей.

Agera RS является исключительно эксклюзивным автомобилем – всего 25 созданных экземпляров. Модель сочетает в себе технологию невероятного Koenigsegg One: 1 с дорожными привычками и функциональностью Agera S и R.

В свою очередь Agera RSN была, по сути, единственно выпущенной моделью, и одним из последних автомобилей Agera RS, которые когда-либо выпускались. SuperVettura, официальный дилер Koenigsegg в Великобритании, имеет этот драгоценный камень прямо сейчас.

Отличительной особенностью RSN является то, что это Agera RS, которая была персонализирована и модифицирована для еще большей производительности.

Наиболее очевидные визуальные особенности – двухцветный окрас кузова (вдохновленный Focus RS в азотно-синем цвете), элементы из углеродного волокна, в том числе колесные диски и карбоново-керамические тормоза. Синяя тема продолжается внутри с соответствующими элементами интерьера Alcantara и углеродного волокна.

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Однако, главное находится в моторном отсеке. Koenigsegg Agera RSN получил силовую установку от One мощностью 1 мегаватт, что позволяет модели составлять конкуренцию Bugatti Chiron. Мощность автомобиля составляет 1 360 л.с. и 1 370 Нм крутящего момента.

Цена выставленного на продажу образца 2018 модельного года составляет 5 041 270 долларов.

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Автомобиль, Авто, Koenigsegg.

Автор:

Телеграф
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